Konferenca: V spopadu s prekarnostjo nujen družbeni konsenz

Ljubljana, 29. maja - Proti prekarnosti se je treba boriti s sistemskimi ukrepi, v tem spopadu pa bi morala sodelovati celotna družba, so se na današnji Nacionalni konferenci o odpravi prekarnosti strinjali ministri in drugi predstavniki države. Slišati je bilo tudi pozive prekarcem k povezovanju v sindikate in prijavam na pristojni inšpektorat.