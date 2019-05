Po neuspešnih pogajanjih aneks dva k splošnemu dogovoru 27. junija na arbitražo

Ljubljana, 29. maja - Partnerji v zdravstvu so v ponedeljek začeli pogajanja o aneksu številka dva k splošnemu dogovoru in so jih še isti dan brez soglasja tudi končali. Kot so danes za STA pojasnili na Zdravniški zbornici Slovenije, so partnerji odločali o vseh 182 prispelih predlogih, a se pri glavnini teh niso uskladili, zato bo 27. junija potekala arbitraža.