Športni vikend Maribora bo ponovno navduševal za šport in rekreacijo

Maribor, 1. junija - Tudi letos bo Športni vikend Maribora, ki bo ta konec tedna potekal na več kot 30 prizoriščih v Mariboru in okolici, povezal v gibanju, rekreaciji in aktivnem druženju celotno mesto. Po napovedih Športne zveze Maribor bo v primerjavi s prejšnjimi leti več poudarka na športnem, ne toliko izletniškem udejstvovanju občank in občanov.