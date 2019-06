Modri delavnici iz Frama priznanje za poučevanje izven šolskih učilnic

Fram, 2. junija - V Modri delavnici iz Frama so v zadnjem letu izvedli več kot 130 delavnic, s katerimi uvajajo otroke v svet naravoslovja in tehnike. Njihovo delo je prepoznano tudi na evropski ravni, saj so bili izbrani med več kot 270 organizacijami, ki poučujejo znanost izven šolskih učilnic, da se predstavijo na prihajajoči konferenci na Danskem.