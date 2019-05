Na Prešernovem trgu mimoidoče ozaveščajo o raku

Ljubljana, 29. maja - Ob evropskem tednu boja proti raku na Prešernovem trgu poteka predstavitev nasvetov Evropskega kodeksa proti raku. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi upoštevanje priporočil zmanjšalo breme raka za 30 do 50 odstotkov, pa tudi drugih kroničnih bolezni. Na osmih stojnicah predstavljajo, kaj lahko vsak posameznik naredi za to, da do bolezni ne bi prišlo.