V Domu starejših občanov Ljubljana-Šiška pet stanovalk z več kot 100 leti

Ljubljana, 29. maja - V Domu starejših občanov v Šiški so praznovali 100-letnico njihovih stanovalk Angele Bole in Ane Ovsenek. Prva se za visoko starost zahvaljuje dobrim genom, druga pa pravi, da je recept za dolgo življenje "delo in še enkrat delo". "Zgodaj spat in nič večerjat," pa je skrivnost za vitalno starost delila najstarejša stanovalka doma Kristina Saksida.