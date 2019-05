Mežiški Tab načrtuje širitev proizvodnje v svoji severnomakedonski družbi

Mežica, 29. maja - Tab Mežica, ki ima proizvodna podjetja v Sloveniji in Severni Makedoniji, letos in v prihodnjih treh letih načrtuje do 25 milijonov evrov vlaganj v svojo družbo v Severni Makedoniji Tab MAK. Z vlaganji bodo v podjetju v mestu Probištip širili proizvodnjo industrijskih in startnih baterij, so za STA potrdili v Tabu.