Glasovi po pošti izida evropskih volitev niso spremenili

Ljubljana, 29. maja - Glasovnicam, oddanim na nedeljskih evropskih volitvah, so volilne komisije prištele še tiste, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Na ta način je glasoval 801 volivec, volilnega izida nedeljskega glasovanja pa te glasovnice niso spremenile. Na končni izid bo treba počakati do prihodnjega tedna, ko bodo prešteli še glasovnice iz tujine.