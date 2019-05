Mileni Zupančič nagrada na Festivalu jugovzhodnega evropskega filma v Parizu

Pariz, 30. maja - Milena Zupančič je na Festivalu jugovzhodnega evropskega filma (SEE Film Festival), ki je pred dnevi potekal v Berlinu, zdaj pa se nadaljuje v Parizu, dobila nagrado SEE Actress 2019. Kot so zapisali, njen igralski prispevek v slovenskem in jugoslovanskem filmu ni zanemarljiv. Ustvarila je like, ki so se vpisali v spomin številnim gledalcem.