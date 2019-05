Evropski prostovoljci v BiH izgubili dovoljenje za delo z migranti

Sarajevo, 29. maja - Skupini evropskih prostovoljcev so oblasti v Bosni in Hercegovini zavrnile dovoljenje za bivanje v državi in opravljanje humanitarnega dela. Zaradi tega so morali prostovoljci v Sarajevu prekiniti svoje delo z migranti, ki so jih oskrbovali s hrano in jim urejali začasna prebivališča, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.