Ljubljanska borza: Indeks malenkost izgublja

Ljubljana, 29. maja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP je v začetku današnjega trgovanja obrnjen rahlo navzdol. Znižujejo ga predvsem delnice Petrola, ki se do okoli 11.30 pocenile že za skoraj odstotek, nekaj cenejše kot v torek so tudi delnice Krke. Po drugi strani se dražijo delnice Intereurope, Save Re in Zavarovalnice Triglav. Najbolj zanimive so delnice NLB.