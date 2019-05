MZZ ob mednarodnem dnevu izrazil hvaležnost pripadnikom mirovnih misij

Ljubljana, 29. maja - Ministrstvo za zunanje zadeve je danes ob mednarodnem dnevu pripadnikov mirovnih misij ZN izrazil hvaležnost ter spoštovanje profesionalizma in poguma vseh, ki sodelujejo v operacijah in misijah Združenih narodov. Ob tem so se na ministrstvu poklonili tudi tistim, ki so za ohranjanje miru žrtvovali svoja življenja.