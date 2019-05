Hrvaški saborski poslanci žrtve kraje identitete

Zagreb/Krapina, 29. maja - Podpredsednik hrvaškega sabora Siniša Hajdaš Dončić (SDP) in njegova poslanska kolega v saboru Marko Vešligaj (SDP) in Žarko Tušek (HDZ) so žrtve kraje identitete, poroča danes hrvaški Jutarnji list. Neznana oseba naj bi odtujila njihove hrvaške osebne identifikacijske številke (OIB) in naslove ter fiktivno dokazovala nakazilo denarja.