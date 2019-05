Teja Oblak: Igrale bomo hitro in agresivno

Laško, 29. maja - Čeprav ima komaj 28 let, je Teja Oblak daleč najstarejša igralka v slovenski košarkarski reprezentanci. Izkušnje z veseljem prenaša na mlade in se veseli izziva, ki Slovenijo čaka konec junija na evropskem prvenstvu v Nišu. "Želim si, da se prebijemo iz skupine, vendar moramo biti realne in se zavedati majhnosti Slovenije," poudarja Oblakova.