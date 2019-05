Člani SAZU opozarjajo na zanemarjanje skrbi za slovenski jezik

Ljubljana, 29. maja - Skoraj 30 rednih, izrednih in dopisnih članic in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) je na vlado, DZ in ustavno sodišče naslovilo protestno izjavo v zvezi z zanemarjanjem ustavno in zakonsko določene skrbi za slovenski jezik. Tudi javnost pozivajo, da se aktivno angažira pri skrbi za slovenščino na vseh področjih življenja.