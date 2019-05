Michael Avenatti vztraja pri nedolžnosti in obtožuje tožilce političnega pregona

New York, 29. maja - Nekdanji odvetnik pornografske zvezde Stormy Daniels Michael Avenatti se je v torek na zveznem sodišču v New Yorku izrekel za nedolžnega obtožbe, da je Danielsovo pretental za 300.000 dolarjev in obtožbe, da je od podjetja Nike skušal izsiliti 25 milijonov dolarjev.