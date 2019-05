Delo o prisluškovalni aferi (29. 5.)

Ljubljana, 28. maja - Suzana Kos v komentarju Prisluškovalna blamaža piše o prisluškovalni aferi med agentko Simono Drenik in slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem in se sprašuje, kdo je odgovoren, da je nedovoljena in nezaščitena komunikacija med njima sploh potekala. Avtor meni, da je afera Hrvaški služila kot izgovor za odstop od arbitraže.