Newyorške borze končale v rdečem

New York, 28. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali negativno, potem ko so današnje trgovanje v povprečju začeli z rastjo. Indeksi so začeli padati, ko so vlagatelji postali nemirni glede gospodarskih obetov in padanja obrestnih mer. Po marcu so delnice danes dosegle najnižjo raven, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.