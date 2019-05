Na vrhu EU nocoj merjenje utripa po volitvah, o imenih pozneje

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 28. maja - Voditelji članic EU so nocoj na izrednem povolilnem vrhu v Bruslju izmerili utrip po volitvah ter potrdili stališče, da med izidom evropskih volitev in imenovanjem predsednika Evropske komisije ni samodejnosti, a da spitzenkandidati niso izključeni iz tekme za ta položaj. O imenih niso razpravljali, le o procesu, so zatrdili.