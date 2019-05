Večer o davčni reformi (29. 5.)

Maribor, 28. maja - Jelka Zupanič v komentarju Dohodnina piše, da so slovenski volivci na evropskih volitvah nagradili politike, ki na ekonomsko davčnem področju zagovarjajo vztrajno zniževanje davkov za vse, in kaznovali tiste, ki so bili za spremembo definicije minimalne plače. Avtorica meni, da je zdaj prva priložnost, da razmislimo, kaj si v davčni reformi želimo.