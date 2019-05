Bivša soproga najbogatejšega Zemljana bo razdala večji del svojega bogastva

New York, 29. maja - Nekdanja soproga najbogatejšega človeka na svetu, ustanovitelja in direktorja Amazona Jeffa Bezosa se je odločila podariti del premoženja. MacKenzie Bezos se je pridružila nekaterim bogatašem, ki so podpisali zavezo o razdajanju večjega dela svojega premoženja v dobrodelne namene.