Slovenska avtorska in etno glasba spet na festivalu Godibodi

Ljubljana, 29. maja - Na Ljubljanskem gradu se bo danes začel festival Godibodi, ki se je v 12 letih razvil v prepoznavno manifestacijo kakovostne slovenske avtorske in etno glasbe. V štirih večerih bo nastopilo več domačih glasbenikov. Sklenil se bo v soboto z nastopom Sounds of Slovenia pod umetniškim vodstvom priznanega harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča.