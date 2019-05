Finance o multinacionalnih podjetjih (29. 5.)

Ljubljana, 28. maja - Rok Pikon v komentarju Hvala bogu za multinacionalke piše o multinacinalnih podjetjih, ki po njegovem mnenju ne prinašajo samo denarja in dobrih plač, ampak še veliko več. Avtor ugotavlja, da imajo zaposleni v multinacionalkah več ugodnosti, kot so dodatna izobraževanja in delo v tujini ter se sprašuje, zakaj jih Slovenija ni znala privabiti več.