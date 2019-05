Učenci OŠ Vižmarje-Brod dobili novo telovadnico in športno igrišče

Ljubljana, 29. maja - Učenci OŠ Vižmarje-Brod bodo po dveh letih in pol lahko telovadili v novem športnem objektu, ki ga je ob šoli zgradila Mestna občina Ljubljana (Mol), ob tem pa uredila še športno igrišče, parkirišče in ploščad. Po prepričanju občine ter tudi vodstva šole to predstavlja veliko pridobitev ne le za šolo, ampak celoten okoliš.