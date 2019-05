Navijači Hajduka kazensko ovadeni zaradi pretepa mimoidočega

Zagreb, 28. maja - Dvanajst navijačev hrvaškega nogometnega kluba Hajduk, ki so v nedeljo v Zagrebu pretepli mimoidočega, je osumljenih za kaznivo dejanje sodelovanja v pretepu, za kar je zagrožena kazen do treh let zapora. V skupini so bili tudi štirje mladoletniki, ki bodo prav tako kazensko ovadeni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.