Na Vodnikovi domačiji napovedali Knjižnico pod krošnjami

Ljubljana, 28. maja - Na Vodnikovi domačiji so povabili v 15. sezono branja pod drevesi, ki se ga je prijelo ime Knjižnica pod krošnjami. Letos bo združilo 15 krajev in 24 poletnih lokacij, od tega jih bo deset v Ljubljani, kjer se bo sprehod med knjige uradno začel 30. maja v Tivoliju ob glasbeni podlagi in razrezu torte, je napovedala idejna vodja Tina Popović.