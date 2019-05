Začenja se spomladanski rok splošne in poklicne mature

Ljubljana, 29. maja - Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Na splošno maturo se je prijavilo 6343, na poklicno pa 10.391 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.