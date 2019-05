Tudi Kobe Bryant opozarja na prepad med moško in žensko košarko

Las Vegas, 28. maja - Nekdanji ameriški košarkar Kobe Bryant je dodal svoj glas vse bolj glasnim opozorilom v ZDA o velikih razlikah med ligama NBA in ženske različice WNBA. Med nedavnim obiskom tekme lige WNBA je opozoril na pogosto zaničevalni odnos do ženske lige. To od moške lige NBA še vedno ločuje velike razlike v plačah, medijski pozornosti in številu gledalcev.