Vremenoslovci opozarjajo pred močnejšimi nalivi

Ljubljana, 28. maja - Meteorologi in hidrologi ponoči in v sredo zjutraj na jugozahodu Slovenije pričakujejo močnejše nalive. Količina dežja lahko ob tem ponekod preseže 40 milimetrov v šestih urah, zaradi česar lahko močneje narastejo hudourniški vodotoki, so opozorili na Agenciji RS za okolje.

Padavine se bodo ponoči okrepile in zajele vso državo. Predvsem v južnih in zahodnih krajih so možni tudi močnejši nalivi. Ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija.

V sredo bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18 stopinj.

V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti bo še rahlo deževalo. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja.

Nekoliko toplejše in bolj sončno vreme pa se obeta v petek.