Državni zbor pritrdil izenačitvi nadomestila med zadržanostjo z dela za vse darovalce

Ljubljana, 28. maja - Državni zbor je na današnji seji z 82 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki darovalce tkiv in organov po nadomestilu med začasno zadržanostjo z dela izenačuje z darovalci krvi. Novelo je vložil državni svet in je že med razpravo prejšnji teden naletela na enotno podporo.