Na nacionalni konferenci soočenje pogledov in rešitev prekarnosti

Ljubljana, 29. maja - Inštitut za študije prekariata danes z ljubljanskimi fakultetami pripravlja Nacionalno konferenco o odpravi prekarnosti. Cilji so preveriti, kako posledice prekarnosti vidijo ministri, združiti rešitve, ki jih predlaga stroka, in ugotoviti, kako gospodarstvo odpravo prekarnosti umešča v kontekst družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.