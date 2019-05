Ljubljana, 28. maja - Indeks SBI TOP se je danes okrepil za 0,01 odstotka. Nad gladino so indeks potisnile delnice Krke in Petrola, ki so med blue chipi prve kotacije tudi edine zabeležile rast. Vlagatelji so ustvarili 968.850 evrov prometa, največ z delnicami Krke in Zavarovalnice Triglav.