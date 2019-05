Okoljsko ministrstvo s predlagano novelo zakona o naravi dvignilo precej prahu

Ljubljana, 28. maja - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v Ljubljani pripravilo predstavitev ključnih sprememb zakona o ohranjanju narave. Deležniki so imeli na osnutek precej pripomb, kritični pa so bili tudi, da bodo številne bistvene podrobnosti urejene šele v podzakonskih aktih. Mnogi so zato menili, da zato sploh ni jasno, na kaj podajajo pripombe.