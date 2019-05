V napetostih na Kosovu aretirana in ranjena tudi člana misije ZN

Priština/Beograd, 28. maja - V davišnji operaciji pripadnikov specialne enote kosovske policije na severu Kosova sta bila aretirana in ranjena tudi dva člana osebja misije ZN na Kosovu (Unmik). To je sporočila misija Unmik, ki je ob tem izrazila zaskrbljenost nad razmerami. Enega od njiju so kasneje že izpustili.