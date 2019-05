Svet za konkurenčnost o prihodnosti enotnega trga

Ljubljana, 28. maja - Na zasedanju gospodarskega dela sveta za konkurenčnost so ministri razpravljali o industriji, varstvu potrošnikov in vesoljski industriji. Osrednjo pozornost so namenili prihodnosti enotnega trga. Srečanja sta se udeležila državna sekretarja na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti in Eva Štravs Podlogar.