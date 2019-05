Maribox po dveh letih posluje uspešno in načrtuje nove naložbe

Maribor, 28. maja - Mariborski Maribox, nekoč del propadlega Koloseja, že dve leti deluje samostojno pod okriljem družbe Projektor v sklopu finančne skupine KD Group. Potem ko so v času od prevzema objekta ob Dravi poskrbeli za posodobitev kinodvoran in uredili novo južno fasado, so danes napovedali še investicije v gostinsko dejavnost in okolico.