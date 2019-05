Valicon: Na evropskih volitvah najmlajši volivci naklonjeni NSi in Levici bolj od večine

Ljubljana, 28. maja - Glede na podatke Valicona so bili najmlajši volivci na evropskih volitvah bolj naklonjeni NSi od večine, izvolili pa bi tudi kandidata Levice. Volivci v skupini, ki zajema najstarejše, so bili NSi najmanj naklonjeni, večjo podporo od večine pa so izkazali SD in DeSUS. Pri tej skupini se kaže 45-letna tradicija socializma, meni Andraž Zorko.