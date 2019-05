WHO pojasnil, da izgorelost ni bolezensko stanje

Ženeva, 28. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pojasnila, da izgorelost ostaja stanje, povezano z delom, zaradi katerega bi posameznik lahko poiskal zdravniško pomoč, ni pa bolezensko stanje. Iz organizacije so v ponedeljek namreč pomotoma sporočili, da so izgorelost uvrstili med bolezenska stanja.