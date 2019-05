Ljubljana, 28. maja - Državni zbor je na današnji seji z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil, da je predlog novele zakona o skupnosti študentov primeren za nadaljnjo obravnavo. SDS z novelo predlaga, da bi bila Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pravna oseba javnega prava, in uvaja nadzor nad zakonitostjo in porabo denarja ŠOS s strani računskega sodišča.