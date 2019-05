Povolilna ugibanja: Bi z drugačno strankarsko kombinatoriko lahko spremenili volilni izid?

Ljubljana, 28. maja - Stranke v teh dneh analizirajo rezultate nedeljskih evropskih volitev. Del teh so tudi preigravanja dobljenih glasov, na podlagi katerih stranke ugibajo, ali bi jih drugačne predvolilne naveze pripeljale do boljših izidov. Izračuni sicer kažejo, da bi drugačne kombinacije morda spremenile tudi volilni izid, vprašanje pa je, do katere mere.