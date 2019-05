Ljubljana, 28. maja - V sredo bodo med 10. in 11. uro na vojaškem vadišču pri Vipavi v okviru priprav na mednarodno vojaško vajo Jadranski udar 2019, ki bo med 2. in 8. junijem potekala na širšem območju Slovenije, izvedli večkratno proženje minskoeksplozivnih sredstev. Pripadniki Slovenske vojske bodo zagotovili ustrezne varnostne ukrepe, so sporočili iz vojske.