Racija v Španiji, med aretiranimi tudi Raul Bravo

Huesca, 28. maja - Španijo pretresa nov škandal z nameščanjem nogometnih izidov, ki je neposredno povezan s prvoligaškim nogometom. Med številnimi igralci, ki so bili pridržani, je po poročanju španskih medijev tudi nekdanji član madridskega Reala in nekdanji španski reprezentant Raul Bravo, danes poroča španski časnik As.