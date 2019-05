Policisti obravnavali več nezakonitih prehodov meje

Ljubljana/Murska Sobota/Novo mesto/Koper, 28. maja - Policisti so na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Koper in Murska Sobota v ponedeljek in ponoči prijeli več tujcev zaradi nedovoljenega prehoda meje. Novomeški policisti so prijeli štiri državljane Turčije in njihovega voznika, ilirskobistriški policisti pa so prijeli vodiča migrantov, zaradi česar ga bodo kazensko ovadili.