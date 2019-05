V Novem mestu priprli osumljence ropa in ugrabitve v Ljubljani

Novo mesto/Ljubljana, 28. maja - Novomeške policiste so preteklo sredo obvestili, da je v Novem mestu moški, ki naj bi ga ponoči pred tem v Ljubljani oropali neznanci, ga neznano kje zadrževali in mu grozili. Ko jim je ta izročil denar, naj bi ga na območju Novega mesta izpustili. Med preiskavo so nato izsledili štiri domnevne storilce in tri od teh pridržali.