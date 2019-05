Zeleni turizem v ospredju mednarodne turistične konference v Litiji

Litija, 28. maja - Na mednarodni turistični konferenci v Litiji so danes predstavili rezultate projekta Insights, katerega namen je spodbujanje trajnostne uporabe naravnih virov in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega in zelenega turizma. V projektu je 13 partnerjev iz devetih držav pripravilo osem strategij za še večjo privlačnost podonavske regije.