Direkcija za infrastrukturo v luči podnebnih sprememb krepi sistem zaščite brežin

Ljubljana, 28. maja - Slovenija je zaradi raznolikosti reliefa, geoloških značilnosti in podnebja močno podvržena plazovom in podorom, zato direkcija za infrastrukturo v luči podnebnih sprememb v zadnjih letih krepi tudi sistem zaščite brežin. Med večjimi naložbami direkcija izpostavlja sanacijo brežine pod gradom Brol ter gradnjo galerij Zala in Šklendrovec.