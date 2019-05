Slovenjgraška občina v reorganizacijo uprave in racionalizacijo dveh projektov

Slovenj Gradec, 28. maja - Skladno z napovedmi od lani novega župana Mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja so se na občini lotili reorganizacije občinske uprave, ki naj bi tako delala še bolje in bila bližje občanom. Pred izvedbo dveh velikih naložb, gradnje bloka in bazena, pa se je občina odločila za racionalizacijo obeh projektov, so danes povedali na občini.