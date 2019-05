Celjski mestni svetniki sprejeli strategijo razvoja turizma

Celje, 28. maja - Celjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli strategijo razvoja in trženja turizma do leta 2023. Nova strategija jasno opredeljuje vizijo, cilje in ukrepe turizma v naslednjih štirih letih, usmerjena pa je v povezovanje med turističnimi deležniki in v višanje kakovosti, privlačnosti ter dodane vrednosti v turistični ponudbi.