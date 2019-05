Pahor začel posvetovanja o novem ustavnem sodniku in informacijski pooblaščenki

Ljubljana, 28. maja - V predsedniški palači so se začela posvetovanja vodij poslanskih skupin s predsednikom republike Borutom Pahorjem o novem ustavnem sodniku in o informacijski pooblaščenki. Za mesto ustavnega sodnika so prijavljeni Rok Čeferin, Marjan Lekše in Janez Pogorelec, za mesto informacijske pooblaščenke pa Mojca Prelesnik.