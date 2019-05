Reke ponoči ponekod narasle do velikih pretokov

Ljubljana, 28. maja - Reke so po podatkih Agencije RS za okolje ponoči ponekod narasle do velikih pretokov, povečini pa je vodnatost rek še srednja. Na severovzhodu se ohranja majhna vodnatost. Pretoki še nekoliko naraščajo. V prihodnjih urah se lahko reka Dravinja v srednjem toku prehodno razlije v manjšem obsegu, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.